Recorde o que Rúben Dias disse quando lhe perguntaram se era agressivo

Rúben Dias foi expulso (duplo amarelo) esta terça-feira muito perto do intervalo no jogo com o AEK de Atenas, da Champions. O defesa-central benfiquista, de 21 anos, deixou a equipa reduzida a 10, numa altura em que as águias venciam por 2-0, e a sua saída de campo podia ter sido fatal, pois os gregos acabaram por chegar ao empate. Valeu o golo de Alfa Semedo, para os encarnados deixarem a Grécia com os três pontos.

Esta foi a segunda expulsão do defesa central do Benfica desde que é profissional - a primeira tinha acontecido ao serviço do Benfica B, em 2015/16 -, ele que nos escalões jovens já tinha visto o cartão vermelho também em duas ocasiões (no Mundial de sub-20 ao serviço da seleção e num jogo da UEFA Youth League).

A expulsão do central deixou Rui Vitória irritado - o treinador disse no final do jogo que a situação seria analisada internamente - e devolveu a discussão sobre a agressividade do jovem central benfiquista em campo.

Em maio, no final da época, numa entrevista à BTV, Rúben Dias falou sobre esse rótulo que lhe colocaram, de ser um jogador excessivamente agressivo. Recorde aqui a resposta do jogador.

"Quem me conhece sabe o tipo de jogador e de pessoa que sou. Se há coisa que sou quando jogo, e quando estou em campo, é honesto. Claro que sou agressivo, faz parte do meu dever, da minha posição, do jogador que quero ser, mas nunca com uma intenção de magoar, sempre com a intenção de jogar a bola. As pessoas por vezes levam para o lado que lhes convém. Diria que faz parte", respondeu, garantindo que nunca se sentiu afetado com isso: "Não, não. Quando se chega a um certo nível, as pessoas tendem a puxar para onde lhes convém. Não posso ficar alterado. Diria que as coisas são assim mesmo."