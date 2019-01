Mbappé, Cavani e Neymar endiabrados em goleada histórica do PSG: 9-0

O Guingamp tinha cometido a proeza de impor ao PSG a primeira derrota da época nas competições internas, a 9 de janeiro, quando foi ao Parque dos Príncipes vencer por 2-1. Dez dias depois, a equipa parisiense vingou essa derrota com uma goleada histórica, este sábado, por 9-0, com o trio de estrelas do ataque em grande destaque.

Neymar (11 e 68) inaugurou o marcador, Mbappé (37, 45 e 80) e Cavani (59, 66 e 76) fizeram 'hat-tricks', e sobrou ainda tempo para Meunier (83) se juntar à lista dos marcadores no 'vendaval' do Parque dos Príncipes, frente ao último classificado, em jogo da 21.ª jornada da liga francesa.

Mesmo com dois jogos em atraso, a equipa do alemão Thomas Tuchel lidera com 53 pontos, contra 40 do Lille, enquanto o Saint-Etienne, que joga no domingo com o Lyon, está a 17 do PSG.

De resto, também o pódio da lista de marcadores da Ligue 1 é dominado pelas estrelas do PSG. Mbappé lidera com 17 golos, Cavani tem 14 e Neymar soma 13 tiros certeiros. O PSG tem 62 golos marcados em apenas 19 jogos, à média de 3,26 golos marcados por jornada.

O lado negativo do jogo para a equipa parisienses foi a lesão do médio Marco Verratti no tornozelo esquerdo, a menos de um mês da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Manchester United.

O lateral esquerdo português Pedro Rebocho foi titular no Guingamp, que continua com 14 pontos, menos um do que o Mónaco e três que o Dijon, ambos com jogos por disputar.