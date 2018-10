Os alarmes estão a soar em Madrid. O Real não marca golos há três jogos consecutivos (derrota por 3-0 com o Sevilha, empate sem golos com o Atlético e derrota com o CSKA Moscovo na Champions), ou seja, a equipa está há mais de cinco horas sem festejar um único golo, algo que não acontecia desde janeiro de 2007, quando o clube era orientado pelo italiano Fabio Capello e Ronaldo ainda não fazia parte do plantel - este é mesmo o pior arranque de todos os treinadores da era Florentino Pérez.

O jornal desportivo espanhol AS fez um trabalho curioso acerca desta seca de golos da equipa presidida por Florentino Pérez. E chegou a uma conclusão interessante com um título sugestivo: O Real Madrid vendeu 75 golos em apenas dois verões.

As contas são simples de justificar: foi no verão de 2017 que o clube madrileno começou a desmontar a sua linha atacante e decidiu vender James Rodríguez (Bayern Munique) e Moratta (Chelsea). E no verão passado cometeu a loucura de negociar o melhor marcador de sempre da história do clube, ou seja, Cristiano Ronaldo, que rumou à Juventus a troco de 100 milhões de euros.

Contas feitas, em apenas dois verões o Real vendeu 75 golos: 31 marcados pela dupla Moratta (20) e James (11) na temporada 2016/17 a que se juntam os 44 apontados por Ronaldo na época passada.

Mesmo com as saídas destes três jogadores, o clube não se preocupou em contratar um verdadeiro 9 com créditos firmados no panorama europeu (Mariano não encaixa bem neste perfil), um avançado goleador, preferindo confiar nas potencialidades de Benzema, que esta temporada tem um registo devastador: um único remate enquadrado às balizas adversárias nos últimos cinco jogos.

As estatísticas dizem tudo. Além de a equipa não marcar golos há três jogos consecutivos, apresenta a média de remates por jogo mais baixa da última década: apenas seis por partida. Por isso no Bernabéu, tal como aconteceu no empate sem golos com o Atlético Madrid, já se chama por Ronaldo...