Real Madrid sofre pesada derrota no campo do Eibar

Acabou o estado de graça do Real Madrid com Santiago Solari como treinador. O treinador argentino que substituiu Julen Lopetegui teve um mês coroado de vitórias (foram quatro triunfos consecutivos) e parecia que finalmente tinha colocado o clube no bom caminho. Mas este sábado, o estado de graça terminou, com os merengues a sofrerem uma pesada derrota, por 3-0, no campo do Eibar, equipa onde atua o central português Paulo Oliveira.

A resistência do Real Madrid durou apenas 16 minutos, altura em que Gonzalo Escalante fez o primeiro do Eibar, perante um Real Madrid incapaz de dar réplica, completamente perdido em campo. Na segunda parte, quando se pensava que os merengues podiam acordar e tentar dar a volta ao jogo, o Eibar sentenciou a partida em apenas cinco ninutos. Aos 52', Sergi Enrich fez o segundo golo e aos 57' Kike deu a machadada final num Real meio moribundo, que acumulou erros defensivos e que só não saiu de Eibar com um resultado mais volumoso devido à exibição de Di Gea.

Esta derrota deixa o Real Madrid na sexta posição da Liga espanhola, mas a equipa da capital pode ser apanhada nesta jornada por Valladolid, Levante e Girona, que têm 17 pontos e um jogo a menos.