Jorge Valdano não é o maior admirador de Cristiano Ronaldo, mas sabe reconhecer a falta que o jogador faz ao Rel Madrid, a uma semana dos merengues receberem o Barça, que também não terá Lionel Messi, lesionado, no clássico espanhol do próximo fim de semana. "Em Barcelona estão a tremer porque estão sem Messi e o Real Madrid levou a saída de Ronaldo um pouco na brincadeira", disse o antigo jogador e dirigente blanco à rádio Onda Cero.

Valdano falou também sobre o mau momento do Real Madrid e desculpa Lopetegui: "Os golos são o mais difícil do futebol. O problema número um do Real Madrid é o golo porque falta um especialista e isso não vai ser resolvido com outro treinador."