Real Madrid já abordou Conte para substituir Lopetegui

De acordo com a Sky Sports, o Real Madrid está mesmo apostado em contratar o italiano Antonio Conte para substituir Julen Lopetegui. Segundo a cadeia de televisão inglesa, emissários do emblema espanhol já contactaram o ex-técnico do Chelsea, atualmente sem clube, para saber da sua disponibilidade em ocupar o cargo.

Lopetegui está debaixo de fogo devido aos últimos maus resultados, agravados com a recente derrota caseira para o campeonato espanhol diante do Levante. Nem mesmo o triunfo de terça-feira, na Liga dos Campeões, diante do Viktoria Plzen, fez as críticas baixarem de tom, já que a exibição da equipa voltou a desiludir.

Recentemente, Emilio Butragueno, diretor do Real Madrid, garantiu que Lopetegui vai estar no banco no próximo domingo, no clássico com o Barcelona. Mas não adiantou mais pormenores sobre o futuro do antigo selecionador espanhol e ex-treinador do FC Porto.

O Real Madrid é atualmente sétimo classificado na Liga espanhola, já a quatro pontos do líder Barcelona. Por isso o jogo de domingo em Camp Nou, entre os dois rivais, poderá ser decisivo para a continuidade do espanhol.