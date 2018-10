Real Madrid goleia no pós-Lopetegui, Barça sofre frente a clube da II Divisão B

No primeiro onze escalado pelo técnico interino, o argentino Santiago Solari, ex-jogador dos merengues e até então treinador da equipa B, o brasileiro Vinícius Jr. surgia na frente ao lado de Benzema e Lucas Vázquez.

Depois do despedimento do antigo treinador do FC Porto, após a goleada infligida pelo rival FC Barcelona (5-1) no fim de semana, Solari apostou num onze com vários jogadores da equipa principal, como o capitão Sergio Ramos, e vários jovens valores.

Aos 28 minutos, o francês Benzema fez o primeiro, a passe de Odriozola, enquanto Marco Asensio fez o segundo aos 45+1, a passe do jovem Vinícius.

No segundo tempo, Odriozola fez o 3-0 aos 78, numa jogada de insistência que voltou a ter no avançado brasileiro o principal instigador, antes de Odriozola assistir Cristo Gonzalez para o 4-0 final, no segundo minuto de descontos, numa estreia de sonho para o jovem avançado.

O campeão espanhol FC Barcelona teve de sofrer para vencer no reduto do Cultural Leonesa (II Divisão B), numa partida em que o português Nelson Semedo atuou os 90 minutos, com o defesa francês Lenglet a resolver aos 90+1, depois de um cruzamento de livre direto do compatriota Ousmane Dembelé.

Antes, o Valladolid venceu em casa do Mallorca por 2-1, levando vantagem para a segunda mão, enquanto o Getafe, com Antunes a não sair do banco, a conseguir igual resultado na visita ao Córdoba.

Alavés e Girona empataram a duas bolas, sendo que o encontro entre o Athletic de Bilbau e o Huesca foi adiado para 28 de novembro, uma vez que o relvado do Estádio San Mamés foi danificado pela realização no recinto dos Prémios MTV.