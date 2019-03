Real Madrid goleado e eliminado em casa pelo Ajax. Tottenham também nos quartos

A gota de água na crise do Real Madrid. No espaço de uma semana, os merengues ficaram a 12 pontos do líder Barcelona na liga espanhola e eliminados da Taça do Rei depois de dois jogos em casa com os catalães e agora voltaram a ser vulgarizados no Estádio Santiago Bernabéu mas pelo Ajax, que foi à capital espanhola golear por 4-1 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de terem perdido em Amesterdão por 1-2, os holandeses foram a Madrid construir uma vitória histórica. Aos 18 minutos, a formação orientada por Erik ten Hag já estava em vantagem na eliminatória, com golos de Ziyech e David Neres (7' e 18'). Na segunda parte, Tadic aumentou para 0-3 (62'). Asensio ainda reduziu para o tricampeão europeu (70'), mas Schone (72') sentenciou o resultado, num jogo em que Bruno Varela não saiu do banco de suplentes do Ajax e o extremo brasileiro do Real Madrid, Vinicius Jr., saiu lesionado.

Recorde-se que o Sergio Ramos não jogou este desafio por ter forçado o cartão amarelo na Holanda, a julgar que o mais difícil estava feito, e que o Ajax chegou aos oitavos de final da Champions depois de se terem qualificado à frente do Benfica na fase de grupos.

No outro jogo da noite desta terça-feira, o Tottenham venceu em Dortmund por 1-0, com golo de Harry Kane aos 49 minutos, num encontro em que Raphael Guerreiro foi titular pelos germânicos. A equipa inglesa já tinha deixado a eliminatória muito bem encaminhada em Londres, onde venceram por 3-0 na primeira mão.

Para esta quarta-feira estão agendados o FC Porto-AS Roma e o Paris SG-Manchester United. Os romanos venceram por 2-1 e os parisienses por 2-0 na primeira mão.