Real Madrid fez proposta por João Félix que poderia superar os 120 milhões

João Félix tornar-se-á jogador do Atlético Madrid quando os colchoneros pagarem ao Benfica os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas as águias recusaram uma proposta do Real Madrid que poderia chegar a um valor superior.

De acordo com a Marca , Florentino Pérez tentou vencer a corrida pelo jovem internacional português e chegou a oferecer 130 milhões de euros, sendo que 80 milhões seriam fixos e 50 mediante a concretização de objetivos desportivos.

O diário desportivo espanhol adianta também que o anúncio da transferência de Félix para o Atlético está iminente e poderá ocorrer ainda esta sexta-feira.

O internacional português foi apanhado na noite desta segunda-feira em Madrid, à saída de um restaurante da capital espanhola, onde jantava com o empresário Jorge Mendes. Entretanto, voltou a Ibiza, onde se encontrava de férias.

O próprio treinador do Atlético, Diego Simeone, já falou do avançado de 19 anos. "Estamos a trabalhar nisso, é uma das opções. O Atlético de Madrid, historicamente, compra jogadores para os desenvolver, como Oblak, Giménez, Griezmann... Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias", afirmou na terça-feira.