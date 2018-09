Real Madrid escorrega no País Basco e deixa fugir o Barça

Ex-portista Imbula estreia-se com golo da vitória pelo Rayo Vallecano

O Real Madrid perdeu este sábado os primeiros pontos na Liga espanhola, ao empatar 1-1 na deslocação ao País Basco para jogar com o Athletic Bilbau.

Confirmou-se assim que o San Mamés é um campo complicado para os merengues, que só ali venceram duas vezes nas últimas seis partidas. O treinador Julen Lopetegui não conseguiu mudar a história recente...

O Athletic até foi para o intervalo a vencer graças a um golo de Iker Muniain, que na sua carreira nunca tinha marcado aos campeões europeus em título. Valeu ao Real Madrid um raro golo de cabeça apontado pelo baixinho Isco para evitar a derrota aos 63 minutos.

Este resultado deixa o Barcelona, que venceu em San Sebastián por 2-1, isolado na liderança da liga, agora com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Entretanto, o Valência continua sem vencer no campeonato e este sábado não conseguiu sair do 0-0 na receção o Betis, que não contou com William Carvalho. Por sua vez, Gonçalo Guedes entrou aos 63 minutos, mas nem por isso os valencianos conseguiram marcar.

Eis os jogos da 4ª jornada da liga espanhola:

Huesca-Rayo Vallecano, 0-1

Atlético de Madrid-Eibar, 1-1

Real Sociedad-Barcelona, 1-2

Valência-Betis, 0-0

Athletic Bilbau-Real Madridm 1-1

ESTE DOMINGO

Leganés-Villarreal

Espanyol-Levante

Valladolid-Alavés

Sevilha-Getafe

SEGUNDA-FEIRA

Girona-Celta de Vigo

