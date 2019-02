Real Madrid e Tottenham com apuramento encaminhado

O Real Madrid foi esta quarta-feira a Amesterdão vencer o Ajax por 2-1, num dos jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Foi uma partida marcada pela anulação de um golo ao Ajax, depois de o árbitro ter consultado o VAR, uma estreia em jogos da Champions. A decisão de invalidar o golo do argentino Tagliafico foi, no entanto, bastante polémica e irritou os holandeses, que no entanto não deixaram de continuar a criar muitas dificuldades à defesa dos merengues.

Contudo, ao intervalo o 0-0 mantinha-se e no segundo tempo o Real Madrid, atual tricampeão europeu, acabou por se adiantar no marcador (60 minutos) na sequência de uma excelente jogada do brasileiro Vinícius Júnior, que ofereceu o golo a Benzema.

À passagem do minuto 75, foi outro brasileiro, David Neres, a oferecer o golo do empate ao marroquino Ziyech, que assim relançava a partida para os instante finais. Contudo, uma arrancada com cruzamento de Dani Carvajal pela direita permitiu a Marcos Asensio fazer o golo do triunfo para o Real Madrid, que assim tem meio caminho andado para chegar aos quartos-de-final.

No outro jogo da noite, no Estádio Wembley, o Tottenham deu um passo de gigante para o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões ao vencer o Borussia Dortmund, por 3-0.

Após primeira parte muito dividida, em que Hugo Lloris fez uma defesa extraordinária a evitar que os alemães se colocassem em vantagem por Zagadou, os Spurs impuseram-se depois com um triunfo que deixa bem encaminhado o apuramento.

O triunfo começou a ser construído aos 47 minutos através de um cabeceamento do sul-coreano Heung-Min Son, após cruzamento de Vertonghen do lado esquerdo.

Foi o próprio defesa belga Vertonghen a aumentar a contagem, a culminar na área um excelente passe de Serge Aurier, quando estavam decorridos 83 minutos, logo a seguir foi o espanhol Fernando Llorente a fazer o terceiro, na sequência de um canto de Christian Eriksen.

Para os instantes finais, o treinador do Borussia Dortmund ainda lançou em campo o português Raphaël Guerreiro, mas não conseguiu amenizar a derrota.

Jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (1.ª mão):

AS Roma-FC Porto, 2-1

Manchester United-Paris SG, 0-2

Tottenham-Borussia Dortmund, 3-0

Ajax-Real Madrid, 1-2

Lyon-Barcelona (19 fevereiro)

Liverpool-Bayern Munique (19 fevereiro)

Atlético de Madrid-Juventus (20 fevereiro)

Schalke-Manchester City (20 fevereiro)