Real Madrid conquista o terceiro Mundial de Clubes consecutivo

O Real Madrid conquistou este sábado, em Abu Dhabi, o terceiro Mundial de Clubes consecutivo, depois de vencer o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4-1. Com esta vitória, os madrilenos tornam-se a equipa com mais vitórias na história da competição, quatro, ultrapassando o rival Barcelona, que tem três.

A equipa orientada por Solari adiantou-se cedo no marcador, aos 15', através de Luka Modric, homem em destaque este ano depois de ser o melhor jogador do Mundial 2018, ter vencido a Bola de Ouro e ser considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo.

Já na segunda parte do encontro, Llorente marcou aos 60' e Sérgio Ramos fez o terceiro à entrada para os últimos dez minutos. O golo do Al-Ain, já em cima dos últimos minutos, foi apontado por Shiotani, com o Real Madrid a conseguir marcar nos últimos momentos, quando Nader fez autogolo.

Com esta conquista, o Real Madrid junta às três Ligas dos Campeões consecutivas o mesmo número de triunfos no Mundial de Clubes, adicionando mais um troféu à era vitoriosa que o clube vive a nível continental e intercontinental.

Antes da final, no jogo de apuramento do 3.º e 4.º classificados, o River Plate goleou o Kashima Antlers, do Japão, por 4-0.