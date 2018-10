Real Madrid cai em Moscovo e Mourinho empata em casa

O Real Madrid foi a Moscovo perder com o CSKA por 1-0, naquela que foi uma das grandes surpresas desta 2.ª jornada da Liga dos Campeões até ao momento. Os campeões europeus somam o terceiro jogo consecutivo sem marcar qualquer golo e ainda assim viram três remates embaterem nos ferros da baliza dos russos.

O CSKA, que viu o seu guarda-redes Akinfeev ser expulso nos instantes finais, marcou o único golo da partida logo aos dois minutos através do croata Nikola Vlasic. E a equipa treinada por Julen Lopetegui, apesar do domínio (69% de posse de bola) não conseguiu evitar a derrota, algo que há 20 anos não acontecia na 2.ª jornada da Champions. Curiosamente, a última vez que tinha perdido fora também em Moscovo, no mesmo Estádio Luzhniki, mas frente ao Spartak.

O líder deste grupo G é o CSKA, tendo o Real sido apanhado na classificação pela Roma que recebeu e goleou o Viktoria Plzen, por 5-0, com três golos de Dzeko, um de Cengiz Under e outro de Justin Kluivert.

Cada vez mais problemática está a vida de José Mourinho no Manchester United, pois esta terça-feira voltou a não conseguir vencer - são já quatro jogos consecutivos sem ganhar. Em Old Trafford, o Valência, com Gonçalo Guedes como titular, impôs uma igualdade 0-0.

Este resultado faz com que Mourinho atinja pela primeira vez na sua carreira uma série de quatro partidas em casa sem conseguir vencer. Para já, o Manchester United, deixa fugir a Juventus na liderança do grupo H, pois a equipa de Cristiano Ronaldo (não jogou devido a castigo) e João Cancelo (ficou no banco) recebeu e goleou o Young Boys por 3-0, com três golos de Dybala.

Outra surpresa da noite foi o Bayern Munique que, com Renato Sanches no banco, cedeu um empate 1-1 no seu estádio diante do Ajax, em jogo do grupo E, que acaba por não ser favorável ao Benfica. Os bávaros até começaram bem a partida com um golo de Mats Hummels aos quatro minutos, mas ainda na primeira parte Mazraoui conseguiu o empate, resultado que se manteve até final. O Bayern também atravessa um período difícil, pois já leva três jogos sem ganhar (dois empates e uma derrota).

Finalmente, no grupo F, a noite foi agridoce para Paulo Fonseca, que viu o seu Shakhtar Donetsk chegar a uma vantagem de dois golos em Lyon, graças a um bis do brasileiro Junior Moraes. Contudo, os franceses responderam em dois minutos (70 e 72) com remates certeiros de Moussa Dembelé e Leo Dubois.

O Lyon segurou a liderança no grupo, agora com um ponto de vantagem sobre o Manchester City, que foi à Alemanha vencer o Hoffenheim por 2-1. Os alemães estiveram a vencer com um golo de Belfodil, mas Aguero e David Silva aos 90 minutos, deram o triunfo à equipa de Pep Guardiola, que lançou Bernardo Silva aos 68 minutos.

Veja aqui as classificações dos grupos da Liga dos Campeões.