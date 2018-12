Real Madrid bate Valência e regressa aos triunfos

O Real Madrid regressou este sábado às vitórias na Liga espanhola, ao bater, em casa, o Valência, por 2-0.

Os merengues colocaram-se em vantagem com um autogolo de Daniel Wass ao oito minutos, após um bom trabalho individual de Dani Carvajal. No segundo tempo Lucas Vázquez (83') selou o triunfo da equipa de Santiago Solari.

Com este triunfo o Real Madrid ultrapassou o Espanhol na quinta posição, com 23 pontos, a dois do Barcelona e a três do líder Sevilha, equipas que só jogam no domingo. O Valência ocupa a 13.ª posição com 17 pts.

Resultados da 14.ª jornada

Sexta-feira, 30 de novembro

Vallecano-Eibar, 1-0

Sábado, 1 de dezembro

Celta de Vigo-Huesca, 2-0

Valladolid-Leganés, 2-4

Getafe-Espanhol, 3-0

Real Madrid-Valência, 2-0