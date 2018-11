Real Madrid atento às contas do PSG... por causa de Neymar e Mbappé

Hat-trick de Cavani no Mónaco na 13.ª vitória do PSG em 13 jornadas

O Real Madrid está de olhos postos no fair play financeiro e no PSG... por causa de Neymar e Mbappé. Isto porque o futuro dos dois principais craques da equipa parisiense pode estar em causa devido às investigações da UEFA às finanças do clube francês.

A confirmar-se a situação e castigos graves o PSG não descarta vender uma das estrelas e, segundo o As, o Real Madrid está bem atento à situação, sendo que quer Neymar, quer Mbappé, têm sido associados aos merengues desde há algum tempo. A saída de Cristiano Ronaldo deixou o plantel madrileno órfão de uma grande figura e Florentino Pérez quererá preencher essa lacuna.

Neymar deverá ser a primeira opção e, segundo o jornal espanhol, até foi tentado no verão pelo Real Madrid, mas sem sucesso. Além disso, Tamim bin Hamad al-Thani, dono do PSG, prefere nesta altura ficar com Mbappé, pelos números e pelas exibições, sendo nesta altura a figura da equipa e o "menino bonito" dos adeptos. A confirmar-se uma transferência, as prioridades devem aqui ser iguais, com o PSG a conseguir manter o jogador em destaque, e o Real Madrid a conseguir um jogador que, inclusivamente, já foi do Barcelona.

Revisão às contas pode tirar Champions ao PSG

O L'Equipe enumera esta quarta-feira as várias situações em causa, entre as quais as revisões dos valores dos contratos de patrocínios do PSG, mas também uma revisão minuciosa das aquisições de Mbappé (180 milhões de euros) e Neymar (222).

A Câmara de Investigação do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) reviu alguns valores e, só tendo em conta a época de 2016/2017 e o principal patrocinador, a Qatar Tourism Authority (QTA), as perdas são de 84 milhões de euros, excedendo o limite de défice anual de 30 milhões para ser cumprido o fair play financeiro. E sendo o clube reincidente, depois de um castigo em 2014, um castigo mais severo poderia ser a proibição da participação na Liga dos Campeões. Também poderia acontecer o impedimento de inscrições de jogadores nas competições da UEFA ou a retenção das receitas obtidas em competições do órgão que tutela o futebol europeu.

Além do passado, serão também investigadas as já referidas transferências, a amortização das mesmas e os salários dos jogadores, pelo que, segundo o desportivo francês, o PSG está obrigado a, com o contrato com a QTA a terminar em junho de 2019, a encontrar receitas anuais de 150 milhões de euros para balançar as contas.