RB Leipzig aplica chapa 6 e sobe ao segundo lugar

O RB Leipzig subiu este domingo ao segundo lugar da Bundesliga, ao golear em casa o Nuremberga por 6-0, em jogo da 7.ª jornada da Bundesliga.

Ao intervalo, a equipa de Bruma, que não foi utilizado, já tinha quatro golos de vantagem graças aos remates certeiros de Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Sabitzer e Timo Werner. No segundo tempo, Sabitzer e Werner bisaram e fecharam a goleada.

O RB Leipzig tem os mesmos 14 pontos de Mönchengladbach, Werder Bremen e Hertha Berlim e está a três do líder Borussia Dortmund.

Destaque ainda para a vitória do Eintracht Frankfurt no terreno do Hoffenheim, com Ante Rebic e Luka Jovic (jogador emprestado pelo Benfica) a marcarem os golos dos visitantes e Reiss Nelson a reduzir já perto do final da partida.

Jogos da 7.ª jornada

Werder Bremen-Wolfsburgo, 2-0

Mainz-Hertha Berlim, 0-0

Borussia Dortmund-Augsburgo, 4-3

Fortuna Dusseldorf-Schalke, 0-2

Hannover-Estugarda, 3-1

Bayern Munique-Mönchengladbach, 0-3

Friburgo-Bayer Leverkusen, 0-0

Hoffenheim-Eintracht Frankfurt, 1-2

RB Leipzig-Nuremberga, 6-0

Veja aqui a classificação da Bundesliga