Raúl Silva absolvido do castigo pela alegada agressão a Acuña em Alvalade

Raúl Silva, jogador do Sp. Braga, foi absolvido da suspensão de dois jogos devido a uma alegada agressão a Acuña, do Sporting, num jogo entre as duas equipas, no Estádio de Alvalade, a 17 de fevereiro. Dois dias depois, e após requerimento dos leões junto da Liga, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o defesa bracarense com dois encontros de castigo. O Sp. Braga apresentou recurso, com efeitos suspensivos, e vê agora o castigo ser anulado.

Segundo o jornal O Jogo, o facto de o lance ter passado em claro aos árbitros presentes em campo, bem como ao VAR, esteve na base do recurso da equipa de Braga, que vê agora o Conselho de Disciplina a anular o castigo a Raúl Silva.

De acordo com o Record, o documento da Federação Portuguesa de Futebol refere "unanimidade" na decisão tomada. Acrescenta que a equipa de arbitragem, presente em campo e VAR, foi ouvida e o Conselho de Disciplina chegou à conclusão de que os árbitros não encontraram "com o necessário grau de incerteza, infrações às leis do jogo por parte do jogador n.º 34 do Sp. Braga".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem ação por parte da equipa de arbitragem durante o jogo, Sporting deu entrada de um requerimento de auto de flagrante delito na Comissão de Instrutores da Liga, pedindo o castigo de Raúl Silva, posteriormente castigado e multado em 765 euros.

Os bracarenses acabaram por correr, têm uma decisão a seu favor, mas que ainda é passível de recurso para o Conselho de Justiça ou o Tribunal Arbitral do Desporto. Menos uma dor de cabeça para Abel Ferreira que deverá assim contar com o jogador para primeiros encontros da decisiva reta final da I Liga.