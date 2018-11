Rashford salva Mourinho com um golo nos descontos

O Manchester United de José Mourinho venceu este sábado por 2-1 no campo do Bornemouth, um triunfo arrancado a ferros que surgiu apenas no tempo extra, com um golo de Marcus Rashford.

A equipa da casa marcou logo aos 11 minutos por Callum Wilson, mas o United ainda empatou antes do intervalo, através de Martial, aos 35 minutos. O jogo caminhava para o final, quando Rashford marcou e permitiu aos red devils somarem. três preciosos pontos e evitar o sexto jogo em 11 jornadas sem conseguir vencer.

Com este triunfo, o Manchester United colocou-se no sétimo lugar da Liga inglesa e José Mourinho ainda pode alcançar o seu objetivo, que passa por terminar o ano entre os quatro primeiros classificados da Premier League.

"Ao intervalo pensei que era o treinador com mais sorte da Premier League. Tivemos muita sorte porque jogámos muito mal. Defensivamente fomos terríveis. Como equipa não conseguimos pressionar. Foi um desastre. Os meus assistentes disseram-me que foi o melhor aquecimento que fizemos em toda a época. Os jogadores estavam focados e com intensidade. Esta semana foi uma boa semana em termos de trabalho. Não consigo entender como é que entramos tão mal no jogo", referiu.