Raphinha regressa aos treinos do Sporting após mais de dois meses de ausência

Em nota publicada no site oficial, o Sporting indicou que Montero sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito, no jogo de quinta-feira com o Vorskla Poltava, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, que os 'leões' venceram por 3-0.

No treino de hoje, além de Montero, ficaram também de fora os médios Wendel e Bataglia, que continuam lesionados e ausentes da preparação para o próximo jogo do Sporting, em casa, com o Nacional, no domingo, num embate entre o segundo e o 12.º classificados da I Liga.

RPC