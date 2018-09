Raphael Guerreiro ainda condicionado

Depois de na quinta-feira ter realizado trabalho de ginásio com os restantes titulares do encontro particular (1-1) com a Croácia, o jogador ainda não conta para o selecionador Fernando Santos. O defesa do Borussia Dortmund já realizou exercícios com bola no relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os três guarda-redes trabalharam à margem do plantel junto de uma das balizas, enquanto os restantes jogadores começaram a sessão de treino com aquecimento ligeiro, seguido de exercícios com bola.

Na segunda-feira, Portugal defronta a Itália, no Estádio da Luz, às 19:45, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.