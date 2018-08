Ranieri plano B para o Bordéus apesar de promessa eleitoral de Madeira Rodrigues

Italianos dizem que Marchisio garantiu a Ranieri que o acompanharia no Sporting

O treinador Claudio Ranieri é promessa eleitoral de Pedro Madeira Rodrigues caso este vença o sufrágio aos órgãos sociais do Sporting, mas o Bordéus já terá sondado o técnico italiano para perceber se está interessado em assumir a equipa, caso não haja acordo com Thierry Henry, adianta o L'Equipe.

O antigo avançado internacional gaulês é o favorito dos girondinos, mas as negociações com o ex-futebolista estão a ficar "mais complicadas", escreve o jornal desportivo francês. Embora os responsáveis do antigo clube de Fernando Chalana e Pedro Pauleta ainda não tenham desistido, já vão pensando numa alternativa, que neste caso é o técnico transalpino de 66 anos, que na temporada passada orientou o Nantes.

Refira-se que o Bordéus suspendeu o treinador Gustavo Poyet por este ter dito que os dirigentes do clube eram uma "vergonha", por venderem um jogador contra a sua vontade.