Rali de Portugal regressa à zona centro em 2019

Sébastien Ogier procura o hepta no Mundial de ralis no regresso à Citroën

O presidente do ACP, Carlos Barbosa, salientou o regresso a territórios que estavam afastados da prova desde 2001 e vincou a expectativa da organização de este ano "aumentar o retorno" económico de 138 milhões de euros gerados na anterior edição, apesar de considerar "excecional" a magnitude dos números do ano passado.

"Este ano o Rali vai ser excecional, pois vamos, finalmente, à zona Centro, que era uma grande ambição do Rali de Portugal há já uma série de anos. Com a saída de três câmaras do Norte -- Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima --, pudemos fazer o troço de Góis, Lousã e Arganil. Estamos muito contentes por poder voltar ao Centro e nos aproximarmos do velho figurino do Rali de Portugal", afirmou.

O programa do Rali conta com um percurso de 1.463,55 quilómetros, dos quais 311,59 cronometrados ao longo de 20 especiais de classificação. O shakedown tem lugar a 30 de maio no circuito de Baltar, em Paredes, seguindo-se a partida da porta férrea da Universidade de Coimbra.

Para dia 31 estão previstas passagens por Coimbra, Lousã, Góis, Arganil e Lousada. No dia seguinte (01), o Rali está já plenamente instalado no Norte, com especiais em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante e Vila Nova de Gaia. Por fim, a 02 de junho, Montim, Fafe e Luílhas acolhem as derradeiras etapas, antes da consagração dos vencedores em Matosinhos.

"O Rali de Portugal tem sido uma etapa essencial do mundial de ralis e é a mais vista no campeonato do mundo. É sobretudo pela paixão à volta do Rali que o ACP trabalha para levar aos fãs mais espetáculo e mais emoções", frisou o líder da entidade organizadora, sem deixar de apontar "as dificuldades para obter apoios públicos".

Entre as novidades agendadas para esta edição do Rali preveem-se também zonas de assistência só para pneus e zonas de assistência para outras reparações e a imposição de os carros não poderem ser reparados no final do Rali, sendo selados e seguindo no estado em que estão para a prova seguinte, o Rali de Itália.

Por fim, Carlos Barbosa lançou um apelo aos fãs, pedindo um comportamento exemplar em defesa da continuidade do Mundial de Ralis em solo português.

"É fundamental que o comportamento do público seja rigoroso, porque não faz sentido amanhã o presidente da Comissão do Campeonato do Mundo de Rali ser português e ser ele próprio a tirar o Rali de Portugal por razões de segurança", afirmou.

A 53ª edição do Rali de Portugal, sétima etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), decorre entre 30 de maio e 02 de junho.