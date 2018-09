Raikkonen assegura pole position no GP de Itália por 161 milésimos de segundo

O finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari) assegurou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Itália de Fórmula 1, 14.ª prova do Mundial, ao bater o recorde do circuito de Monza.

Raikkonen cumpriu os 5.793 metros do circuito italiano em 1.19,119 minutos, menos 161 milésimos do que o alemão e seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, segundo na classificação do Mundial de pilotos, a 17 pontos do britânico Lewis Hamilton (Mercedes).

O finlandês, que conquistou a sua 18.ª pole, a segunda em dez anos, depois de ter partido da primeira posição no Mónaco no ano passado, superou o melhor registo em Monza, que estava na posse do colombiano Juan Pablo Montoya desde 2004, quando cumpriu uma volta em 1.19,525.

A marca de Montoya foi também superada por Hamilton, que já venceu quatro vezes em Monza e vai partir do terceiro lugar da grelha, no domingo, à frente do finlandês e seu companheiro de equipa Valtteri Bottas.

A partida para o Grande Prémio de Itália está marcada para domingo, às 14.10 horas.