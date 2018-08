Râguebi: Lobitos continuam a surpreender e batem Canadá

Depois de ter sido finalista vencida, diante do Japão, no ano passado, em Montevideu, a seleção treinada por Luís Pissarra e António Aguilar está na capital romena de novo como representante do continente europeu no World Rugby U20 Trophy, também conhecido por Mundial B, e que apura o vencedor para o Mundial A do próximo ano, onde militam os principais quinzes deste escalão etário.

E logo na jornada inaugural voltou a causar surpresa ao derrotar a teoricamente mais forte seleção do Canadá, por difíceis, mas justos, 31-29.

O encontro começou equilibrado e nos primeiros 20 minutos o resultado refletia essa mesma igualdade, com ambos os quinzes a converter duas penalidades (por Portugal chutou o abertura João Lima) para 6-6 no marcador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas o maior peso da avançada canadiana acabaria por ditar lei um pouco mais tarde através de um ensaio num imparável maul dinâmico, colocando o Canadá na frente (13-6). E logo a seguir o chutador Percillier alargava para 16-6.

Mas estes jovens e aguerridos Lobitos são de "antes quebrar do que torcer", como ficou amplamente demonstrado em 2017 e já de novo em abril passado na final ganha por 25-3 diante da Espanha no Europeu de Coimbra. E no seu ADN - quaisquer que sejam os atletas convocados, já se percebeu -, para lá de se encontrar inscrita uma defesa tenaz, estão também incluídas ambição, agressividade e uma atitude guerreira que não pode deixar de nos orgulhar... e espantar face a tantos outros exemplos.

E tal ficou bem exemplificado nas opções corajosas do capitão Fezas Vital numa sucessão de faltas adversárias a beneficiar Portugal, em que a mais fácil escolha - chutar aos postes para óbvios três pontos - foi substituída por uma série de alinhamentos ou mesmo mêlées, sempre em mira do ensaio. E tal viria a dar amplos dividendos aos 33" com o talonador Nuno Mascarenhas (Cascais) a entrar em força obtendo belo ensaio que reduzia para 11-16.

Mas novo comboio em maul dinâmico - arma preferida quase em exclusividade pelos "ferroviários" canadianos para causar mossa à seleção nacional - permitiria aos 37" nova penalidade de Percillier e no derradeiro lance da primeira parte, após um alinhamento daria mesmo o segundo ensaio dos norte-americanos, para 26-11 ao intervalo. Resultado injusto mas facilmente explicado pela força bruta de um pack canadiano atuando tipo CP.

Mas só quem não conhece estes sub-20 portugueses poderia pensar que as coisas, apesar do défice de 15 pontos, já estavam resolvidas. E o recomeço dos Lobitos foi de encher o olho... e deixar canadianos à beira de marcar consulta num psiquiatra.

Em apenas três minutos - primeiro numa fantástica arrancada do ponta Rodrigo Marta (Belenenses) penalizada com ensaio de penalidade por placagem ao pescoço, e depois numa mêlée a cinco metros conquistada facilmente e que criou uma plataforma para o entrado formação Martim Cardoso abrir para o lado fechado onde surgiu de novo Marta a faturar em voo picado - reduzia-se o avanço adversário para apenas um singelo ponto: 26-25. E tudo ficava, afinal, em aberto.

A partir daí o Canadá tomou conta do jogo por largos minutos, mas a defesa portuguesa, acantonada no seu meio-campo, não abriu uma brecha sequer perante a sucessão de ataques que embatiam no muro nacional. E aos 65" uma falta daria mesmo a reviravolta a Portugal num belíssimo pontapé do entrado Jerónimo Portela (perante certamente o olhar orgulhoso do papá Miguel, um dos magníficos Lobos do saudoso Mundial de 2007 e um dos mais fantásticos atletas que já serviram as cores nacionais na modalidade).

Uma falta para cada lado ia mantendo os Lobitos na frente por 31-29 a dez minutos do fim. E se a sorte protegia os audazes portugueses numa fácil penalidade desperdiçada por Percillier, também seria madrasta num pontapé longuíssimo chutado por Jerónimo e que esbarrou no poste!

E o jogo terminaria mesmo com os Lobitos acampados na área adversária à procura de novo ensaio numa demonstração de que, como o selecionador Luís Pissarra revelou ao DN antes da partida para Bucareste, esta colheita 2018 dos sub-20, mesmo se formada por atletas com menor experiência internacional, é composta por "cavalinhos jovens e fogosos a quem por vezes é preciso puxar as rédeas, mas que trazem faísca e chama ao jogo". Hoje, foi o Canadá quem se queimou...

Na outra partida do grupo, as Fiji bateram facilmente o Uruguai, por 55-24. E serão precisamente os fijianos os adversários dos Lobitos na próxima ronda a disputar no sábado (17.00 portuguesas).