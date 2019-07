Camacho: "Jogar a lateral? Sou extremo. Essa questão de lateral não é para mim..."

Questionado esta quinta-feira pelos jornalistas sobre a possibilidade de desempenhar um papel como lateral no Sporting, Rafael Camacho vincou que a sua posição é a de extremo. "Lateral não... Sou extremo, atacante, gosto fazer golos e criar oportunidades. Essa questão de lateral não é para mim...", frisou o reforço leonino, contratado ao Liverpool.

O jogador de 19 anos diz que as ideias de Keizer "são fáceis de entender", mas rejeita comparações com Jürgen Klopp, que o orientou em Inglaterra: "São os dois muito bons, estou aqui para falar do Sporting e quero crescer como jogador."

Camacho diz que a integração no plantel está a ser "muito boa" e que a equipa o está a ajudar "bastante", apesar da derrota desta quarta-feira ante o Rappenswil-Jona (1-2). "Senti-me bem, foi um jogo de preparação, o resultado [derrota por 2-1] não é o mais importante. Estamos a crescer", confessou, agradecendo aos sportinguistas na Suíça o apoio que têm dado à equipa.

Rafael Euclides Soares Camacho, de 19 anos, era jogador do Liverpool. Apesar de só ter tido duas oportunidades na equipa principal (ambos os jogos em janeiro, uns minutos na Liga inglesa contra o Crystal Palace e titular na Taça de Inglaterra diante do Wolverhampton) e de ter atuado sobretudo pela equipa de sub-23 dos reds, treinou regularmente às ordens do treinador Jürgen Klopp e ao lado de craques como Salah, Mané e Firmino.

Antes do Liverpool, passou pela formação do Sporting (até aos 13 anos) e pela do Manchester City. Agora, a um ano de terminar contrato com a equipa de Anfield, volta a Alvalade, clube que já o quis contratar no início da última temporada. No final de junho assinou até 2024 pelos leões.

Jovem português e filho de um antigo basquetebolista do Benfica, Euclides Camacho deu uma entrevista ao DN onde fala do começo no Vilafranquense, o interesse do Sporting e do Real Madrid, bem como a alcunha 'Black Ronaldo' .