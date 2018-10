Rafa Silva chamado à seleção para rendee Gonçalo Guedes

O benfiquista Rafa Silva foi chamado por Fernando Santos para render Gonçalo Guedes para os jogos da seleção nacional com a Polónia, a contar para a Liga das Nações, e com a Escócia, de caráter particular.

O avançado do Valência lesionou-se durante o jogo deste domingo com o Barcelona, que terminou empatado 1-1, tendo por isso sido rendido pelo extremo do Benfica, que foi suplente utilizado no clássico com o FC Porto.

A última vez que Rafa foi chamado à seleção foi em setembro de 2016, para os confrontos com Gibraltar e Suíça.