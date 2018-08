Rafa foi titular no dérbi mas poderá seguir para a II Liga inglesa

De acordo com o jornal britânico The Sun, o Middlesbrough está a preparar uma proposta para receber Rafa por empréstimo do Benfica até ao final da época, com vista a tornar a transferência definitiva a partir do próximo verão por cerca de 10 milhões de libras (11 milhões de euros).

A equipa da II liga inglesa perdeu recentemente Adama Traoré para o Wolverhampton, por cerca de 20 milhões de euros, e o treinador Tony Pulis acredita que o extremo internacional português de 25 anos é a escolha ideal para substituir o hispano-maliano.

Embora a janela de transferências de verão já tenha fechado em Inglaterra, os clubes do Championship poderão ainda recrutar jogadores por empréstimo até 31 de agosto.

Ao cabo de cinco jornadas, o Boro ocupa o segundo lugar do segundo escalão inglês, com os mesmos 13 pontos que o líder Leeds United.

Já Rafa soma três jogos disputados esta temporada ao serviço das águias, apenas um como titular, o dérbi de sábado diante do Sporting (1-1).