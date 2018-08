Para o treinador leonino, o dérbi que terminou empatado (1-1) na Luz "foi um jogo muito difícil, contra uma equipa muito forte, que fez o sexto jogo oficial, enquanto nós fizemos o terceiro", sublinhou.

O técnico referiu-se ainda às diferentes circunstâncias em que ambas as equipas começaram a temporada. "O adversário começou a época com estabilidade e a grande maioria dos jogadores. Isso de certa forma dá uma ideia do que encontrámos, além da força que o Benfica tem aqui e da qualidade dos jogadores. Há que assumir essa diferença."

Por isso, Peseiro aceita o empate como bom resultado e deu os parabéns aos jogadores: "Acho que até os 15 minutos da 2.ª parte tivemos o jogo equilbrado, com oportunidades de um lado e outro. Depois o Benfica foi mais forte, empurrou-nos para trás, criou-nos muitas dificuldades e situações de golo. E acabou por chegar ao empate. Mas deixo os parabéns aos meus jogadores, pela forma abnegada, a atitude e a coragem que tivemos. Alguns jogadores ainda não têm condições, nem aguentam, jogar 90 minutos com esta intensidade. Queríamos vencer, mas aceitamos o empate"."

O treinador do Sporting assume a luta pelo título com Benfica e FC Porto: "Nós estamos aqui para lutar. Quem está no Sporting não pode pensar outra coisa que não seja conquistar as competições em Portuga.l.