Quem é Tadic, o sérvio do Ajax que abateu o Real Madrid?

"Este foi provavelmente o melhor jogo que fiz na minha vida. Ganhamos à melhor equipa do mundo e estou muito orgulhoso porque acho que fizemos muita gente feliz." A frase pertence a Dusan Tadic, 30 anos, a grande figura do Ajax no jogo de terça-feira em que os holandeses eliminaram o Real Madrid da Liga dos Campeões, com um triunfo por 4-1 em pleno Santiago Bernabéu que fez desmoronar o castelo branco.

O avançado sérvio, de 30 anos, esteve nos lances dos dois primeiros golos e marcou o terceiro. No primeiro golo dos holandeses, roubou uma bola a Toni Kroos e fez a assistência para Ziyech marcar. No segundo teve um pormenor delicioso, com um drible sobre Casemiro e um passe mortífero para David Neres marcar - "quem sabe se vi demasiados vídeos do Zinedine Zidane, sempre foi o meu jogador favorito", disse no final do jogo quando lhe perguntaram sobre a forma como se livrou de Casemiro. O terceiro golo foi da sua autoria, um remate em jeito, colocado, de pé esquerdo, ao ângulo superior direito da baliza de Courtois. O culminar de uma noite perfeita.

Foi o sexto golo de Tadic na Champions (marcou um na eliminatória com o Benfica e dois no empate a três golos com o Bayern Munique) e o 26.ª numa temporada onde já soma 15 assistências, números que nunca tinha alcançado em toda a sua carreira. O seu melhor registo tinha sido em 2012, quando jogava no Twente, a sua primeira equipa na Holanda - marcou 16 golos e fez 18 assistências.

Tadic chegou ao Ajax no último verão. Marc Overmars, antigo internacional holandês e grande figura do Ajax, que agora é diretor desportivo do clube de Amesterdão, viu no sérvio grandes potencialidades e convenceu a direção do clube a investir 12 milhões de euros na sua contratação. Chegou do Southampton, da Premier League, e até vestir camisola do Ajax não tinha qualquer experiência na Liga dos Campeões - nas provas da UEFA apenas tinha atuado na fase de grupos da Liga Europa, pelo Twente e Southampton.

O avançado sérvio chegou a Inglaterra em 2014. Tinha dado nas vistas no Twente e o Southampton, à data treinado por Ronald Koeman, pagou 14 milhões de euros pela sua contratação. Mas a sua etapa na Premier League passou algo despercebida - em quatro temporadas apontou 23 golos. Mas como o seu potencial era conhecido pelos responsáveis do Ajax, o sérvio não hesitou quando no último verão recebeu uma proposta do Ajax para regressar ao futebol holandês. Antes do Twente, Tadic tinha representado um outro clube holandês, o Groningen, entre 2010 e 2012, onde chegou proveniente do FK Vojvodina, da Sérvia.

E em boa hora aceitou regressar esta temporada à Holanda, tornando-se logo numa das referências do jovem balneário da equipa de Amesterdão, onde despontam jogadores como De Jong (já contratado pelo Barcelona) e De Light. Um jogador que foi potenciado pelo treinador Erik ten Hag, que o faz atuar como o falso número 9 num esquema tático 4X3X3.

"Na Holanda vive-se melhor do que em Inglaterra. Eles só têm Londres, aqui é tudo diferente. É tudo limpo, há boas estradas, ruas e bares. Amesterdão é especial", disse quando assinou um contrato válido por quatro anos com o Ajax.

Na sequência da exibição de sonho que fez na terça-feira contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, viu o prestigiado jornal francês L'Équipe dar-lhe nota 10 (o máximo) pela sua atuação, algo muito raro nas avaliações do diário gaulês. "Realizou um jogo perfeito, daqueles que vão marcar uma carreira e torná-lo num jogador muito cobiçado. Com duas assistências decisivas, marcou de forma sublime o terceiro golo, com um remate de classe de pé esquerdo", podia ler-se na avaliação do L'Équipe.