Quem é, o que fez e as principais ideias de Marcel Keiser, o treinador escolhido pelo Sporting

Marcel Keizer, 49 anos, é este domingo apontado pelos jornais A Bola e Record como o treinador escolhido por Frederico Varandas para suceder a José Peseiro. O técnico holandês está ainda contratualmente ligado ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e só depois de se conseguir desvincular poderá assumir o cargo.

Keiser é um antigo jogador (atuava como médio) formado no Ajax, que teve uma carreira mediana como futebolista. No clube de Amesterdão praticamente não jogou e fez quase toda a carreira no CS Cambuur, onde permaneceu nove temporadas (282 jogos e 34 golos). Representou ainda o De Graafschap e o FC Emmen. E retirou-se em 2002.

Entre 2007 e 2016 treinou equipas sem grande expressão no panorama do futebol holandês, até ser eleito para orientar o Jong Ajax, a equipa satélite do conhecido emblema de Amesterdão. Na altura, Edwin van der Sar, histórico guarda-redes do clube e da seleção holandesa que era diretor do Ajax, justificou a escolha pelo perfil de Keiser. "É o homem certo para liderar o Jong Ajax. Além de estar familiarizado com o nosso sistema, e de ter sido jogador profissional, é um treinador muito experiente para a idade que tem. É importante ter alguém que conheça bem os cantos à casa para fazer a transição de jogadores para a equipa principal. O Marcel Keiser vai desempenhar um papel importante neste aspeto", disse.

E assim foi. Ao serviço da equipa satélite do Ajax, em 2016/17, Keiser terminou o campeonato da II divisão no segundo lugar e foi o responsável pelo lançamento de jogadores como Matthijs de Ligt e Justin Kluivert (filho de Patrick Kluivert) antes de chegarem à equipa principal do Ajax. Além disso, na altura, o seu trabalho foi muito elogiado, com a imprensa a considerar que era a equipa que melhor futebol praticava na II divisão.

A fama de Keiser no clube de Amesterdão era tanta que após a saída do treinador Peter Bosz para o Borussia Dortmund, os responsáveis do Ajax não hesitaram em promovê-lo à equipa principal em junho de 2017. Mas ali as coisas não lhe correram particularmente bem e Marcel Keiser acabou por ser despedido a 12 de dezembro do mesmo ano, depois de ter sido eliminado da Taça no desempate por grandes penalidades (1-1, 6-5) no campo do Twente, e de ter sido eliminado precocemente nas provas europeias. Na altura, o Ajax estava no segundo lugar do campeonato, a cinco pontos do líder PSV.

Após seis meses parado, sem clube, no verão assinou um contrato com o Al Jazira, substituindo no cargo outro holandês, Henk Ten Cate.

"Marcel Keiser é um homem sossegado e honesto. Está sempre preocupado em trabalhar e melhorar o rendimento dos jogadores. Ele ama o futebol e é muito trabalhador. É um adepto incondicional do 4X3X3", relatou à imprensa holandesa Jerge Hoefdraad, antigo jogador do Cambuur.

Tal como Peter Bosz, a quem sucedeu no Ajax, Keiser é um discípulo de Johan Cruijff e as equipas que orienta têm por base o sistema tático tradicional do Ajax. Gosta que os seus jogadores façam uma pressão alta e dominem quando têm a posse de bola.

"É difícil caracterizar-me a mim mesmo. Gosto de desafiar-me diariamente e passar isso para os jogadores. Sou uma pessoa que diz as coisas tal e qual elas são. O que é bom é bom, o que é mau é mau. Não sou um treinador agarrado apenas à minha tática favorita. Prefiro antes colocar em prática aquilo que é melhor para a minha equipa", disse há uns anos o treinador agora escolhido pelo Sporting.

"Ele faz uma excelente leitura do jogo e está comprometido com a regra dos cinco segundos, Quando têm a posse de bola, as suas equipas jogam mais pausadamente, mas assim que perdem a bola, voam para cima dos adversários. Ele gosta do estilo do Barcelona. Gosta de ter muita posse de bola e é muito exigente com os avançados", contou à imprensa holandesa Jerge Hoefdraad.

O trabalho de Marcel Keiser no Jong Ajax também não passou despercebido a Ronald de Boer, antigo internacional holandês e figura do Ajax, irmão de Frank de Boer. "Terminou o campeonato da II divisão em segundo lugar com uma equipa de juniores, quando muitas pessoas disseram no início que seria difícil estes jovens jogarem com jogadores mais fortes e experientes. Ele fez um trabalho notável", referiu.