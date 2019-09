Quem é o miúdo do RB Salzburgo que já fez quatro hat trick esta época?

Erling Haaland nasceu em Leeds em julho de 2000. Filho de Alf-Inge Haaland, defesa que fez carreira em Inglaterra no Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City e ficou conhecido pelas entradas duras sobre os adversários, começou a carreira no Bryne da segunda divisão norueguesa onde em 16 jogos não conseguiu fazer qualquer golo. Mas o talento não enganava e rápido se mudou para o Molde, onde foi treinado por Solskjaer, atual técnico do Manchester United. Foi no clube da primeira divisão norueguesa que começou a dar nas vistas. Cresceu 12 centímetros e ganhou massa muscular. Depois apareceram os golos. Fez 12 (incluindo um poker) em 26 jogos do campeonato norueguês com apenas 17 anos.

Cobiçado pela Juventus, o Bayer Leverkusen e os dois clubes de Manchester, o United e City, Haaland assinou um contrato de cinco anos com o RB Salzburgo a troco de nove milhões de euros. Uma decisão que não é alheia ao facto de ter uma carreira planeada pelo pai com a ajuda de Mino Raiola, empresário de Pogba e Ibrahimovic, que traçou um plano para o tornar mais internacional e o aconselhou a mudar o nome de Håland, como o pai, para Haaland.

Foi titular pela primeira vez a 12 de maio (marcou um golo) e a agarrou o lugar. Esta época, nos oito primeiros jogos tem a impressionante média de 1,89 golos por jogo e três hat-tricks na liga austríaca. Um feito que repetiu esta semana na Champions. O avançado fez três golos frente ao Genk durante a primeira parte, tornando-se no terceiro mais jovem (19 anos e 58 dias) a marcar três golos num jogo da Liga dos Campeões, depois de Raúl González no Real Madrid (18 anos e 113 dias em 1995) e Wayne Rooney no Manchester United (18 anos e 340 dias em 2004).

No final do jogo o colega de equipa Maximilian Wober não conseguiu conter o entusiasmo com o jovem: "Ele é fenomenal. Com seu peso, ser tão ágil e ter tanto controle da bola... É realmente difícil jogar contra ele nos treinos, você precisa fazer a falta."

Depois da estreia de sonho na Liga dos Campeões já se fala no interesse do Borrusia Dortmund e do Barcelona, além do City e do United. "É óbvio que ele pode se tornar um avançado de elite. Lembra-me o Lukaku", disse Solskjaer em entrevista à NRK.

Apesar de ter nascido em Inglaterra optou pela seleção da Noruega (país do pai) saltando para as páginas dos jornais quando fez nove golos num jogo no Mundial sub-20, em maio, na goleada de 12-0 contra as Honduras. No final do jogo afirmou que "deveria ter feito 10". Ninguém percebeu se estava a brincar ou a falar a sério.

Agora, depois de cumprir o sonho de jogar na Champions, o jovem avançado sonha agora ganhar a Premier League com o Leeds e ser ainda melhor jogador do que o pai foi, segundo confessou numa entrevista ao jornal norueguês Aftenposten em 2017.