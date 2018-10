Queimar tempo. Treinador do Bétis pede desculpa após vitória em Milão

Uma coisa rara no futebol. Quique Setién, treinador do Bétis de Sevilha, pediu desculpas no final do jogo de quinta-feira entre a sua equipa e o AC Milan, da Liga Europa, por alegadamente os seus jogadores terem queimado tempo nos minutos finais da partida, para defenderem a vitória por 2-1 em pleno Estádio de San Siro.

O gesto e a humildade do treinador da equipa onde joga o internacional português William Carvalho, por ser tão raro nos dias de hoje, está a ser amplamente divulgado em Espanha e nas redes sociais não faltam elogios à coragem do treinador em vir pedir desculpas em nome da equipa sevilhana.

"É verdade que ficou a sensação de que talvez os meus jogadores tenham perdido tempo em algumas ações concretas do jogo. Isto é algo de que eu não gosto, nem defendo, por isso terei de falar com eles. No Bétis não existe qualquer diretriz nesse sentido, seja qual for o resultado ou o adversário, e acredito que não tenham feito de propósito. Não foi um jogo fácil no cenário em que foi jogado. Por isso peço desculpas. Não somos uma equipa que perca bolas e tempo propositadamente para queimar tempo. Não utilizamos outras armas que não as meramente futebolísticas", disse Quique Setién, um treinador que definitivamente ganhou o respeito dos adeptos do futebol.