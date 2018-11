Quatro jovens novidades na lista de Marcel Keizer para Baku

Com 11 jogadores do plantel indisponíveis, seja por lesões, castigos ou pelo facto de não terem sido inscritos na UEFA, o holandês Marcel Keizer chamou quatro jogadores jovens para compor a lista de 19 convocados para a deslocação do Sporting ao terreno do Qarabag, partida a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O guarda-redes Diogo Sousa, os defesas Thierry Correia e Tiago Djaló, todos da equipa de sub-23, e o médio Miguel Luís (também com 19 anos, como os três anteriores, mas já a trabalhar com o plantel principal desde agosto) completam uma lista depauperada pelas várias ausências. A saber: os castigados Mathieu e Acuña, os lesionados Ristovski e Battaglia, os condicionados Raphina e Montero e os não inscritos Marcelo, Lumor, Bruno César, Misic e Castaignos.

O jogo tem hora marcada para as 17.55 portuguesas desta quinta-feira, 29 de novembro, e terá lugar no Estádio Olímpico de Baku. A comitiva leonina parte para a capital do Azerbaijão já nesta terça-feira, pelas 14.00 horas.

O Sporting é atualmente segundo classificado do grupo E da Liga Europa, com sete pontos em quatro jornadas, enquanto o Qarabag é último, com três pontos. O Arsenal lidera com 10 pontos e desloca-se na quinta-feira ao terreno do Vorskla Poltava, terceiro e com os mesmos três pontos do Qarabag.

Convocados

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Romain Salin e Diogo Sousa;

Defesas: Bruno Gaspar, Thierry Correia, Tiago Djaló, Sebastián Coates, André Pinto e Jefferson;

Médios: Petrovic, Miguel Luís, Gudelj, Wendel, Bruno Fernandes, Nani e Carlos Mané;

Avançados: Jovane Cabral, Diaby e Bas Dost.