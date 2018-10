Quatro derrotas em cinco jogos: Real Madrid afunda-se ainda mais

Quatro derrotas em cinco jogos. É este o balanço negro do Real Madrid, que este sábado foi derrotado (1-2) em casa pelo Levante, que com este resultado ficou apenas a um ponto da equipa treinada por Julen Lopetegui.

A este resultado inesperado, os campeões europeus somaram um outro recorde negativo: estar 481 minutos sem marcar um golo, o que superou a marca de 464 minutos que perdurava desde a temporada 1984/85.

O golo do brasileiro Marcelo, aos 72 minutos do jogo diante do Levante, da nona jornada do campeonato, colocou fim a uma série que teve início em 22 de setembro, no qual o espanhol Marco Asensio marcou o único golo na vitória por 1-0 diante do Espanyol, aos 41.

No total, foram oito horas e um minuto sem que os 'merengues' marcassem, nos jogos frente a Sevilha (3-0), Atlético de Madrid (0-0), CSKA Moscovo (1-0) e Alavés (1-0), juntando-se os primeiros 72 minutos do jogo com o Levante.

A equipa do já muito contestado ex-treinador do Porto ocupa provisoriamente o 5º lugar da liga espanhola, a três pontos do líder surpresa, o Alavés, e pode ficar a quatro do Barcelona, que joga em casa este sábado com o Sevilha.