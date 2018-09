Quando Renato chegou ao balneário já todos tinham tomado banho

Há males que vêm por bem. A versão online da revista generalista alemã Der Spiegel dá conta de algumas situações que passaram um pouco à margem do encontro da Luz entre Benfica e Bayern. Claro está que o destaque maior vai para Renato Sanches, que só jogou porque o hispano-brasileiro Thiago Alcântara lesionou-se. Caso contrário, Renato manter-se-ia, muito provavelmente, sem fazer qualquer minuto oficial na atual temporada.



Mats Hummels fez uma confidência aos jornalistas alemães presentes em Lisboa; quando Renato Sanches chegou ao balneário,, com um ar bastante cansado, já todos os seus colegas tinham tomado banho. Tinham sido intermináveis os cumprimentos e as solicitações dos jornalistas, dos mais variados órgãos de comunicação social. Afinal, estava no estádio onde despontou e onde fez... o seu primeiro golo oficial pelo Benfica e pelo Bayern Munique!



Apesar de estar envolvido no lance do primeiro golo, logo aos 10 minutos, a Der Spiegel explica que a primeira parte de Renato foi tudo menos fácil, com imensas perdas de bola e braços ao alto para reclamar o passe dos colegas.



Na segunda parte aconteceu o que se sabe com o público a aplaudi-lo sem qualquer ressentimento. Este é o corolário, diz a Der Spiegel, de uma início de temporada muito esforçado de Renato Sanches e também do empenho que o treinador Niko Kovac colocou na sua reabilitação.



Esta performance de Renato Sanches colocou para segundo plano uma vitória tremendamente importante para dois homens; o treinador Niko Kovac, que se estreou na Liga dos Campeões, e Manuel Neuer que não disputava um encontrro a contar para a prova rainha do futebol europeu há 372 dias.