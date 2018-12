Pugilista em terapia intensiva para lhe salvar a vida após KO

Adonis "Superman" Stevenson, o ex-campeão de meio-pesado da WBC, encontra-se internado em estado grave após a sua derrota, sábado à noite, no Quebec, por KO contra o ucraniano Oleksandr Gvozdyk, no 11.º assalto.

O agente de Stevenson, Yvon Michel, divulgou este domingo no Twitter que o atleta, de 41 anos, "está em estado crítico" a fazer "terapia intensiva". Poucas horas depois do combate, Yvon passava assim a mensagem a amigos e adeptos de Adonis, conhecido como "Superman" que mostraram preocupação pelo estado em que o atleta saiu do combate.

Na nota, Yvon referia que Adonis aprecia a preocupação e o apoio de todos, mas que "não seriam feitos comentários à derrota", agradecendo por isso que respeitem a sua privacidade e silêncio.

Stevenson lutou contra Gvozdyk no Canadá. Segundo os comentadores, controlou sempre toda a partida, até que chegou a um final brutal, no 11º round. Com uma enxurrada de socos em meio-minuto, Gvozdyk apoiou Stevenson nas cordas e avançou com uma grande mão direita, fazendo-o cair de novo nas cordas. Mais alguns socos e o árbitro teve de parar o combate.