PSG faz 12 em 12: melhor arranque de sempre nos grandes campeonatos

A formação de Paris, com Neymar e Mbappé 'endiabrados', conseguiu o que ainda não tinha sido alcançado nos cinco grandes campeonatos, ou seja Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha. Com 12 vitórias em 12 jornadas, supera um recorde quase com 60 anos, que estava na posse dos londrinos do Tottenham desde a época de 1960/61.

Numa dia em que o clube se viu na ribalta por causa de revelações no Football Leaks, por causa de alegados 'arranjos' com a UEFA sobre o 'fair-play' financeiro, o resultado e o recorde acabam por ser a melhor notícia para os adeptos parisienses.

O jogo do Parque dos Príncipes foi de sentido único, com os parisienses a materializarem o domínio com um golo de Mbappé e outro de Neymar, com a curiosidade de também terem protagonizado as assistências.

Primeiro, foi Neymar a 'descobrir' a boa posição de Mbappé, aos 70 minutos, com o internacional francês a rematar muito colocado e forte, por cima de Maignan, após ganhar a bola ao português José Fonte.

Aos 84, Mbappé 'retribuiu' e deu o golo a Neymar, o número 10 da mais 'implacável' equipa da história recente do futebol francês.

O golo de honra do Lille apareceu aos 90+3 e foi do costa-marfinense Pépé. Pelo Lille, jogaram, além de José Fonte, outros três portugueses: Xeka e Rafael Leão foram titulares, Rui Fonte entrou aos 53 minutos para o lugar de Leão.