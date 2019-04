PSG perde em Nantes e volta a adiar festa do título

O Paris Saint-Germain voltou esta quarta-feira a desperdiçar mais uma oportunidade para celebrar o título de campeão francês, ao ser derrotado no campo do Nantes, por 3-2, num jogo em que até começou em vantagem. A equipa parisiense, que atuou com um onze pejado de suplentes, pode agora fazer a festa no domingo... diante do Mónaco de Leonardo Jardim.

Dani Alves colocou o PSG em vantagem aos 19 minutos, mas ainda do intervalo o Nantes, com o português Edgar Ié a titular, deu a volta ao marcador, com golos de Diego Carlos (22') e do ex-portista Waris (44'). No segundo tempo, Diego Carlos bisou aos 52', mas o máximo que a equipa de Tuchel conseguiu foi reduzir para 3-2 por Guclu.

A festa do título foi assim adiada pelo terceiro jogo consecutivo. Há duas semanas precisavam de vencer e empataram em casa (2-2) com o Estrasburgo. No último fim de semana foram goleados (5-1) pelo Lille e esta quarta-feira voltaram a falhar com o Nantes, numa partida em que o treinador Thomas Tuchel utilizou um onze recheado de suplentes, já que entre castigados e lesionados, o PSG viu-se privado de Neymar, Cavani, Di María, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat e Mbappé, este último estranhamente fora da convocatória - a explicação oficial foi para dar descanso ao avançado, mas há quem diga que as suas declarações após a goleada com o Lille não caíram bem junto da direção.

A seis jornadas do fim do campeonato, o PSG soma 81 pontos, mais 17 do que o segundo classificado, o Lille, numa altura em que estão ainda em disputa 18 pontos. O PSG tem nova possibilidade de conquistar o título já no próximo domingo, quando receber o Mónaco de Leonardo Jardim no Parque dos Príncipes