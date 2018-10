PSG nega envolvimento em supeita de resultado combinado

O Paris Saint-Germain negou esta sexta-feira qualquer tipo de envolvimento nas suspeitas relacionadas com resultado combinado no jogo com o Estrela Vermelha, realizado a 3 de outubro no Parque dos Príncipes, no qual os parisienses venceram por 6-1.

O PSG reagiu em comunicado publicado no seu site oficial, depois de o jornal L'Équipe ter revelado esta sexta-feira que as autoridades francesas estão a investigar o que se passou nesse jogo, depois de terem recebido uma informação por parte da FIFA sobre uma alegada aposta de um dirigente do clube sérvio, que teria ganho milhares de euros ao apostar que o seu clube, o Estrela Vermelha iria perder por cinco golos de diferença, o que acabou por se verificar.

"Foi com grande estupefação que o Paris Saint-Germain descobriu esta sexta-feira no site do L'Équipe que falava de suspeitas de viciação de resultados relacionado com o jogo com o Estrela Vermelha de Belgrado, que alegadamente se referiam a apostadores a partir da Sérvia", começa por dizer o comunicado.

"O clube rejeita categoricamente qualquer direta ou indireta implicação em relação a estas suspeições e gostaria de salientar que em nenhum momento o Paris Saint-Germain foi abordado pelo Tribunal Financeiro Nacional em relação a esta investigação", acrescentam, sublinhando que o clube "está à disposição dos investigadores e não irá tolerar qualquer ataque à sua reputação ou à dos seus representantes oficiais".

A finalizar deixou ainda uma garantia: "O clube reafirma o seu profundo envolvimento nos princípios fundamentais do desporto, que são sempre a integridade das suas competições."