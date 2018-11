Processo de insolvência da Sporting SAD encerrado, mas partes divergem na explicação

O processo de insolvência da SAD do Sporting apresentado em tribunal pela empresa de recuperação de crédito Camacho & Nunes, devido a uma alegada dívida de cerca de 500 mil euros, foi encerrado nesta quarta-feira, dia em que estava marcada a primeira audiência.

No entanto, as partes divergem na explicação do encerramento do caso. De acordo com uma explicação ao Maisfutebol do advogado da empresa, António Bastos, "as partes chegaram a entendimento e declararam-se quitadas".

Contudo, fonte do Sporting diz que a Camacho & Nunes considerou-se quitada da quantia peticionada e a SAD aceitou a desistência e consequentemente desistiu do pedido de litigância de má-fé e de responsabilidade civil por pedido infundado, mas que não houve qualquer acordo nem irá ocorrer qualquer pagamento, mas sim a desistência por parte da requerente.

A empresa requereu a insolvência da Sporting SAD no início deste ano, mas os leões sempre negaram a dívida e apresentaram queixa-crime.