O órgão que gere os destinos do Sporting, liderado por Artur Torres Pereira, vai avançar com um processo-crime contra Bruno de Carvalho junto do Ministério Público, informou a Comissão de Gestão em comunicado.

Essa ação surge na sequência de um pedido do ex-presidente junto dos bancos no sentido de estes bloquearem as contas do Sporting.

Além do processo-crime, a Comissão de Gestão vai ainda participar os factos à Comissão de Fiscalização do clube, do que poderá resultar nova ação disciplinar contra o ex-presidente.

Leia o comunicado da Comissão da Gestão:

"Hoje, numa manifestação de desespero de quem já não respeita nada nem ninguém, o ex-Presidente destituído pelos sócios deu uma nova prova da permanente irresponsabilidade com que intervém ilegal e abusivamente na vida do Sporting Clube de Portugal, lançando a confusão e semeando a divisão no Clube.

Invocando os mesmos documentos com que na passada sexta-feira ilegalmente pretendeu usurpar funções que comprovadamente não são suas, hoje permitiu-se enviar durante o dia cartas a bancos com os quais o SCP mantém relações comerciais, nas quais, na qualidade abusivamente invocada de Presidente do Conselho Directivo do SCP, se permitiu pressionar os referidos bancos para impedir que as contas bancárias do SCP continuem neles a ser movimentadas pelos órgãos do Clube legitimamente em funções.

Esta desesperada iniciativa não obteve sucesso, tendo as referidas entidades bancárias recusado participar nesta tentativa de fraude.

Atendendo à gravidade destes factos, a Comissão de Gestão do SCP decidiu:



1 - Participar criminalmente do ex-Presidente destituído pelos sócios junto do Ministério Público por fraude e usurpação de funções;

2 - Participar à Comissão de Fiscalização estes factos para os efeitos tidos por convenientes. "