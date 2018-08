Primeira convocatória da seleção pós-Mundial 2018 a 31 de agosto

Portugal defronta os vice-campeões do mundo no dia 6 de setembro, num jogo particular no Estádio Algarve, em Faro, e estreia-se na Liga das Nações frente à seleção italiana, no dia 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partidas agendadas para as 19.45

Na mesma ocasião, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador de sub-21, Rui Jorge, anunciará as suas escolhas para os jogos de qualificação do Europeu de 2019 frente à Roménia (7 de setembro), em Paços de Ferreira, e frente ao País de Gales (11), em Bangor.

Portugal é atualmente o segundo classificado do Grupo 8, com 13 pontos, resultantes de quatro vitórias, um empate e uma derrota, e está a dois da Bósnia-Herzegovina, que tem mais um encontro disputado.