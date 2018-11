Primeira convocatória de Keizer no Sporting sem Acuña e Miguel Luís

O treinador do Sporting Marcel Keizer divulgou esta sexta-feira a sua primeira lista de convocados ao serviços dos leões, para o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal frenten ao Lusitano Vildemoinhos.

Sem poder contar com Montero, Ristovski e Raphinha - Acuña jogou recentemente pela Argentina - o treinador holandês chamou 19 jogadores para o encontro que se realiza no próximo sábado, às 15:00, no Estádio do Fontelo. Miguel Luís, jovem que tem jogado pela equipa principal, não foi chamado por Keizer.

Lista de Convocados

Guarda-redes: Renan, Salin, Luís Maximiano

Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Lumor, Mathieu e Bruno Gaspar

Médios: Bruno Fernandes, Bruno César, Petrovic, Wendel e Gudelj

Avançados: Nani, Carlos Mané, Diaby, Bas Dost e Jovane Cabral