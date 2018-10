Presidente da Sérvia promete investigação ao PSG-Estrela Vermelha

Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia, assumiu esta segunda-feira que o jogo da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha, que terminou com a vitória dos franceses por 6-1, vai ser investigado pelas autoridades do seu país.

"Investigaremos todas as possibilidades de ter havido alguém que tenha tentado denegrir a reputação do nosso clube e do nosso país. Se se confirmar, quem o fez será castigado de forma severa", garantiu o chefe de estado da Sérvia, na sequência das investigação aberta pelas autoridades francesas, após denúncia da FIFA, alegadamente por um dirigente dos clube de Belgrado ter ganho alguns milhares de euros com uma aposta, segundo a qual o Estrela Vermelha perdia a partida por cinco golos de diferença, o que acabou por se confirmar.