Presidente da Liga e representantes de clubes reúnem com secretário de Estado

A reunião, na qual marcaram presença representantes de Sporting e Belenenses, por integrarem a direção da LPFP, de Sporting de Braga e Marítimo, da I Liga, e Estoril Praia e Penafiel, da II Liga, incidiu sobre a lei da violência, o regime legislativo sobre apostas desportivas e o seguro de acidentes de trabalho.

De acordo com comunicado da Liga, entre as propostas apresentadas, destaque para o pedido, por parte da LPFP, de "um novo modelo que possa contemplar todas as vertentes" do futebol profissional no quadro das apostas desportivas, informou aquele organismo em comunicado.

Sobre a lei do seguro de acidentes de trabalho, foi proposta a criação de um grupo de trabalho com vista a encontrar "uma solução que permita reduzir os elevados prémios cobrados pelas seguradoras" sobre seguros de praticantes desportivos.

Por fim, outra das propostas foi solicitar "uma reflexão sobre a centralização dos direitos televisivos", além da "colaboração conjunta" no que toca à lei da prevenção da violência.