Presidente da Juventus: "Contratar Ronaldo é motivo de grande orgulho"

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, diz ter um grande orgulho em ter conseguido contratar no último verão Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, numa operação que custou aos cofres do clube italiano cerca de 112 milhões de euros.

"Saber que o melhor jogador do mundo elegeu a Juventus, saber que esta sociedade, que considero uma das melhores do mundo, conseguiu finalmente contratar o melhor jogador do mundo, é um motivo de grande orgulho", disse Agnelli esta quinta-feira, durante uma assembleia de sócios do clube italiano.

"Sempre pensei, e continuo a pensar, que esta equipa faz boa figura em qualquer competição. Mas contar com os melhores jogadores em cada posição ajuda a conseguirmos alcançar os resultados desejados", acrescentou o presidente da Juventus.

Agnelli, que preside à Juventus desde maio de 2010 e está ligado aos sete títulos consecutivos de campeão italiano, está perfeitamente convencido de que com Cristiano Ronaldo o clube pode voltar a conquistar a tão desejada Liga dos Campeões - o último foi em 195/96.

"O Cristiano vai de certeza ajudar-nos a cumprir os nossos objetivos. Obviamente estamos a falar de futebol, e ainda é cedo para podermos dizer que estes bons resultados que alnçámos em outubro vão manter-se até maio. Mas estou muito confiante", considerou.

A Juventus lidera atualmente o campeonato italiano, já com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado. E também está no primeiro lugar do seu grupo na Liga dos Campeões, com três vitórias nos três jogos já realizados.