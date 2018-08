Premier League: Duelo de portugueses teve golaço de Rúben Neves

© Action Images via Reuters/Craig Brough

Rúben Neves em grande no arranque dos Wolves na Premier League

Rúben Neves apresentou-se à Liga inglesa com uma exibição de grande nível. O médio português marcou um golaço, de livre direto, e assistiu o ex-benfiquista Raúl Jiménez para o outro golo do Wolverhampton, no empate a 2-2 entre duas equipas treinadas por portugueses.

Começou melhor o Everton, de Marco Silva, que chegou à vantagem aos 17 minutos, pelo avançado brasileiro Richarlison, um dos reforços da época e que já tinha trabalhado com o técnico luso no Watford.

Mas o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que começou a partida com cinco jogadores portugueses no onze - Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves, Diogo Jota e Helder Costa - conseguiu empatar mesmo em cima do intervalo, numa obra de arte de Rúben Neves.

Um golaço à entrada da área, na marcação de um livre direto, a castigar uma falta dura que valeu a expulsão de Jagielka. Rúben Neves confirma agora na Premier League a arte do remate de meia distância que já evidenciara na época passada no Championship, com vários golos que ajudaram à promoção dos Wolves.

Mesmo a jogar com dez, o Everton de Marco Silva voltou a colocar-se na frente, com mais um golo de Richarlison, aos 67'. Mas Rúben Neves voltou a ser protagonista no lance que garantiu o empate, com um belo cruzamento teleguiado para a cabeça de Raúl Jiménez, aos 80 minutos.

Nuno Espírito Santo utilizou ainda outro português, Rúben Vinagre, bem como outros dois jogadores que passaram pela Liga portuguesa: Willy Boly e Leo Bonatini.