Portugal vence Bósnia e apura-se para play off do Europeu Sub-21 em 2019

Portugal venceu a Bósnia, esta terça-feira, no Estádio dos Barreiros (Madeira) e apurou-se para o playoff de acesso ao Europeu de Sub-21 em 2019. A seleção nacional liderada por Rui Jorge ficou em quarto lugar, com os mesmos pontos do segundo e terceiro, no grupo 8 de qualificação.

A seleção não dependia só de si, mas quando entrou em campo, já sabia da ajuda da Bélgica, o que significava que o triunfo era suficiente para seguir para o playoff. A entrada foi a meio gás. Apesar de haver clara intenção portuguesa em pegar no jogo, a Bósnia também tinha a ambição de chegar ao playoff e foi dando luta, graças a algumas falhas defensivas de Portugal.

André Horta descobriu o caminho do golo de longe aos 20 minutos, mas, ainda antes do intervalo, Demirovic fez o empatasse depois de aproveitar uma bola perdida.

Ao intervalo a situação não era a mais favorável às pretensões portuguesas, mas tudo mudou no segundo tempo, apesar da lesão de Diogo Dalot. Portugal chegou ao 2-1, por João Félix, o 3-1 numa excelente jogada que Diogo Gonçalves e o 4-1 por Heriberto depois de uma jogada de génio de Jota.

Depois mais um erro da defesa portuguesa acabou por permitir o 4-2 a fechar o jogo.

A seleção poruguesa vai agora aguardar pelo sorteio da prova, agendado para dia 19, para saber quem defrontará no playoff, que se jogará entre 12 e 20 de novembro. O adversário