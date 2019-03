Portugal na Holanda para manter invencibilidade

A seleção nacional já se encontra desde quinta-feira em Amsterdão, onde este sábado (12,15), no relvado sintético do National Rugby Centre vai defrontar a Holanda em jogo a contar para a 2.ª jornada do European Trophy 2018-19, numa partida que pode ser acompanhada em direto no site oficial da Rugby Europe.

Depois de há três semanas, em Setúbal, ter cilindrado a Polónia por 65-5 - a primeira vez que a seleção nacional marcou mais de 60 pontos em casa e no resultado mais dilatado da sua história em jogos como visitado e só atrás dos triunfos por 69-0 na Alemanha (2000) e 68-0 no Brasil (2013) - os Lobos vão encontrar o seu principal adversário na prova e única equipa que os pode objetivamente impedir de somarem terceiro triunfo consecutivo no Trophy. Prova onde, nos 11 jogos disputados desde 2017 ainda só venceram!

Esta Holanda é mesmo o único adversário com "ranking" superior ao nosso (24.º contra o atual 27.º lugar português) e no historial de duelos entre os dois países, há clara vantagem para Portugal: dez vitórias, um empate e três derrotas, a última das quais em abril de 2000.

Os holandeses, que na edição do ano passado apenas foram batidos pelo quinze nacional, lideram a tabela com 9 pontos fruto de duas vitórias diante da Polónia (49-0) e Suíça (36-15). O seu selecionador, o sul-africano Gareth Gilbert, vai fazer alinhar uma equipa muito semelhante à que perdeu em 2018 no Jamor (36-12), destacando-se atletas que nasceram fora do país das túlipas como os neozelandeses Liam McBride, Josh Gascoigne e Storm Carroll, o australiano Vincent Wright, o sul-africano Chesney Crosby ou os irmãos ingleses Mark Darlington e Andy Darlington. A única novidade será a estreia do jovem e talentoso médio de abertura Jasey Vankanpen, internacional sub-20 e que alinha em França.

Já quanto a Portugal e apesar da intenção declarada no início da época de reforçar a seleção nacional pelo menos para este jogo, o mais complicado no Trophy, com diversos atletas vindo de fora, os Lobos apenas irão utilizar três atletas que alinham no estrangeiro: mantém-se Jean Sousa (Montauban) e surgem agora as novidades José Conde (está época no Alcobendas de Madrid) e Manuel Cardoso Pinto (Diok).

O selecionador Martim Aguiar reconhece que esta Holanda é "um adversário diferente de todos os outros, muito mais forte" e que em casa, como se viu há dois anos "são muito perigosos." Apesar da perda nesta semana, por lesão, de três homens da 1.ª linha que jogaram contra a Polónia (Diogo Hasse Ferreira, Bruno Rocha e Duarte Diniz) sente grande confiança nos jogadores. E a receita é simples: "Construir com calma, conseguir pôr o nosso jogo e se assim acontecer, dificilmente deixaremos de ganhar", conclui.

Portugal irá alinhar com uma equipa muito jovem - média de 23 anos -, com dois estreantes no banco, os 1.ª linha Filipe Granja (CDUP) e João Moreira (Agronomia), e que mantém 13 jogadores do encontro com os polacos, registando-se apenas as entradas do pilar esquerdo e então suplente Francisco Bruno (Direito) e de Manuel Cardoso Pinto que, curiosamente nesta época alinha no clube holandês RC Diok.

Segundo Martim Aguiar, o antigo jogador de Agronomia, para lá da preciosa ajuda dada à equipa técnica desvendando algumas características de adversários que vamos defrontar, apresentou-se muito bem nos trabalhos da seleção nacional. "Tem jogado muito no clube, fisicamente está mais atleta e vai ser importante a sua presença", revela.

Portugal vai alinhar com Manuel Cardoso Pinto; Rodrigo Marta, Rodrigo Freudenthal, Tomás Appleton, António Cortes; Jorge Abecasis, João Belo; Vasco Baptista, Salvador Vassalo (cap.), João Granate, Jean Sousa, José D"Alte, Francisco Bruno, Nuno Mascarenhas e João Vasco Corte Real.

No banco estarão as opções José Maria Rebelo de Andrade, Sebastião Villax, Martim Cardoso, Vasco Ribeiro, Manuel Marta e José Conde.