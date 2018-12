Portugal enfrenta a Suíça nas meias-finais

A seleção nacional vai enfrentar a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações. A partida está marcada para 5 de junho de 2019 no Estádio do Dragão.

A outra meia-final, que se realiza no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, oporá a Holanda e a Inglaterra. A final realiza-se a 9 de junho no Estádio do Dragão.

"A Suíça foi muito forte neste apuramento, conhecemo-los bem, pois fizeram parte do nosso grupo de apuramento para o Mundial 2018. Foi uma das duas equipas com que perdemos, conhecemos a grande valia desta equipa. É a seleção com mais golos marcados. É um grande confronto mas temos um objetivo de estar na final", afirmou Fernando Santos poucos minutos depois de conhecer o adversário.

A seleção nacional reencontra a Suíça pouco mais de um ano depois de ter vencido no Estádio da Luz por 2-0, em jogo decisivo para o apuramento para o Mundial 2018, graças a um autogolo de Djourou e a um golo de André Silva.

Foi frente aos helvéticos que Portugal sofreu a primeira derrota em jogos oficiais desde que Fernando Santos se tornou selecionador nacional. Foi a 6 de setembro de 2016, por 2-0, naquele que foi a primeira partida depois de a equipa das quinas conquistou o Euro 2016.

O registo histórico entre as duas seleções é favorável aos suíços, que venceram dez dos 22 jogos disputados até ao momento, sendo que Portugal venceu sete jogos e empatou cinco. Nos nove jogos realizados em território nacional, a equipa das quinas venceu cinco, empatou dois e perdeu também dois.

A Suíça detém o melhor ataque da Liga das Nações em 14 golos marcados em quatro jogos, sendo que o benfiquista Haris Seferovic é o atual melhor marcador da prova, com cinco golos.

O selecionador é Vladimir Petkovic, que assumiu o cargo em 2015, sendo as principais estrelas Granit Xhaka (Arsenal) e Xherdan Shaqiri (Liverpool).

Eis o onze tipo doa Suíça nesta Liga das Nações:

Yann Sömmer; Kevin Mbabu, Fabian Schär, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Edi Fernandes, Denis Zakaria, Steven Zuber; Shaqiri, Seferovic.

Na caminhada para a fase final da Liga das Nações, a Suíça venceu a Islândia por 6-0 (em casa) e 2-1 (fora), perdeu com na Bélgica por 2-1, mas em casa goleou por 5-2.

"Conhecemos bem a seleção portuguesa, pois defrontamo-nos há pouco tempo. É uma equipa pela qual temos muito respeito e, ainda para mais, joga em casa. No entanto, vamos entrar em campo para tentar fazer uma surpresa e chegar à final da Liga das Nações", disse após o sorteio o selecionador suíço Vladimir Petkovic.